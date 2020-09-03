شكرا لقرائتكم خبر تدشين منصة تتيح للمواطنين تقييم الخدمات البلدية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، في مقر الأمانة بالدمام «منصة المشاركة المجتمعية».

وتهدف المنصة إلى مشاركة المجتمع في جمع الأفكار والمقترحات، والمشاركة في مبادرات القطاع البلدي التي منها مبادرة تجميل المدينة واستدامة البيئة والتحول الرقمي من مختلف شرائح المجتمع، كما تتيح المنصة تقييم الخدمات المقدمة من الأمانة لضمان الجودة وتحقيق رضا المستفيدين.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية، أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي وفقا لقرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي.

وأشار إلى أن المنصة تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، عبر جمع المبادرات والمقترحات بما يتواكب مع رؤية 2030 وإشراك المجتمع في صنع القرار، مبينا أنه تم تصنيف عناصر المشاركة والخيارات التي تمكن المواطن أو المقيم بالمشاركة بنوافذ عدة عن طريق المنصة.

بدوره نوه وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل، بأن المنصة تعزز من مشاركة أفراد المجتمع وجمع أفكارهم ومقترحاتهم عبر المنصة، وإشراكهم في صناعة القرار، وذلك لبناء علاقة مجتمعية وثيقة تسهم في تحقيق جودة الخدمات البلدية وتحويل العمل الاجتماعي إلى عمل مؤسسي تنموي شامل.