، وزير التعليم: سنحاسب الطلاب على حضورهم عن بعد "عبر مدرستي" من الأحد المقبل ،

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أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن مهمة وزارته هي نقل المدرسة لبيت الطالب، مبيناً أنه ستتم محاسبة الطلاب على الحضور "عن بعد" بداية من الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في تصريحات لقناة "العربية" عقب جولته مع وزير الاتصالات للمدرسة الافتراضية بالرياض.
وأضاف الوزير "آل الشيخ": "انطلق التعليم الأحد الماضي بـ23 قناة عين التعليمية الفضائية، قدمت فيها كل الدروس وفق الجدول كما انطلقت عن بعد منصة مدرستي".
وأشار بأن الأسبوع الأول خُصص لدخول المعلمين والطلاب لتدريبهم وفحص المنصة، مضيفاً "نتطلع إلى تفعيل أكثر بحيث يكون تزايداً في الأعداد مع يوم الأحد المقبل".
وأشار في هذا الصدد إلى المحاولة بنقل المدرسة إلى منازل الطلاب عبر وسائط متعددة، مشيداً بدور المدارس وقادتها والمعلمين والمعلمات وشغفهم في تذليل الصعاب، وتسهيل الرحلة التعليمية عن بعد للطلاب والطالبات.
ولفت "آل الشيخ" إلى موقع "العودة إلى المدرسة "الذي يتضمن الكثير من المواد التثقيفية والتوعوية لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين والمشرفين وقادة المدارس، وأدلة إرشادية للاستخدام.
ولفت وزير التعليم إلى أنه سيتم احتساب الحضور للطلاب من الأسبوع المقبل عبر منصة "مدرستي" من أول يوم ومن أول حصة، حيث يبدأ اليوم الدراسي بالنشيد الوطني والتمارين الرياضية، ثم تبدأ الحصص من الأولى إلى الأخيرة، وسيتم التحضير واحتساب أي تأخير في الدخول للمنصة أو أي حالات غياب، مشيراً إلى التواصل بين المرشد الطلابي وقائد المدرسة مع أسرة الطالب وولي أمره في حال تأخره أو غيابه. وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 09:50 PM
قال: مهمة الوزارة نقل المدرسة لبيت الطالب
أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن مهمة وزارته هي نقل المدرسة لبيت الطالب، مبيناً أنه ستتم محاسبة الطلاب على الحضور "عن بعد" بداية من الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في تصريحات لقناة "العربية" عقب جولته مع وزير الاتصالات للمدرسة الافتراضية بالرياض.
وأضاف الوزير "آل الشيخ": "انطلق التعليم الأحد الماضي بـ23 قناة عين التعليمية الفضائية، قدمت فيها كل الدروس وفق الجدول كما انطلقت عن بعد منصة مدرستي".
وأشار بأن الأسبوع الأول خُصص لدخول المعلمين والطلاب لتدريبهم وفحص المنصة، مضيفاً "نتطلع إلى تفعيل أكثر بحيث يكون تزايداً في الأعداد مع يوم الأحد المقبل".
وأشار في هذا الصدد إلى المحاولة بنقل المدرسة إلى منازل الطلاب عبر وسائط متعددة، مشيداً بدور المدارس وقادتها والمعلمين والمعلمات وشغفهم في تذليل الصعاب، وتسهيل الرحلة التعليمية عن بعد للطلاب والطالبات.
ولفت "آل الشيخ" إلى موقع "العودة إلى المدرسة "الذي يتضمن الكثير من المواد التثقيفية والتوعوية لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين والمشرفين وقادة المدارس، وأدلة إرشادية للاستخدام.
ولفت وزير التعليم إلى أنه سيتم احتساب الحضور للطلاب من الأسبوع المقبل عبر منصة "مدرستي" من أول يوم ومن أول حصة، حيث يبدأ اليوم الدراسي بالنشيد الوطني والتمارين الرياضية، ثم تبدأ الحصص من الأولى إلى الأخيرة، وسيتم التحضير واحتساب أي تأخير في الدخول للمنصة أو أي حالات غياب، مشيراً إلى التواصل بين المرشد الطلابي وقائد المدرسة مع أسرة الطالب وولي أمره في حال تأخره أو غيابه.
، وزير التعليم: سنحاسب الطلاب على حضورهم عن بعد "عبر مدرستي" من الأحد المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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