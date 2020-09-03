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تفاعلت الجهات المعنية مع التقرير الذي نشرته "الخليج 365" مساء أمس وتضمن مناشدة سكان مركز ظلم التابع لمنطقة مكة المكرمة، للتدخل ومعالجة أزمة المياه التي بدأت تعانيها المنطقة بعد تعرض الماسورة الرئيسة للمياه للكسر خلال أعمال حفريات قام بها أحد مقاولي شركة الكهرباء.
الجهات المعنية ممثلة في شركة الصيانة والتشغيل للمياه ومقاول الكهرباء وبمتابعة جهات حكومية، قامت بإصلاح الكسر.
وأكد المشرف على مشروع مياه ظلم التابع لشركة الوجنا للصيانة والتشغيل عبدالله مثقال العتيبي بأنه وبعد إصلاح الكسر سيتم استنئاف ضخ المياه في الشبكة ابتداء من يوم غد الجمعة إن شاءالله.
يشار إلى أن الكسر تسبب في توقف عمل شبكة المياه منذ نحو 6 أيام، ونشرت "الخليج 365" أمس تقريراً مصوراً تفاعلت معه الجهات المعنية وتمت معالجة الأزمة.
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 09:34 PM
بعد توقف استمر 6 أيامتفاعلاً مع "الخليج 365".. إصلاح ماسورة شبكة مياه ظلم في أقل من 24 ساعة
تفاعلت الجهات المعنية مع التقرير الذي نشرته "الخليج 365" مساء أمس وتضمن مناشدة سكان مركز ظلم التابع لمنطقة مكة المكرمة، للتدخل ومعالجة أزمة المياه التي بدأت تعانيها المنطقة بعد تعرض الماسورة الرئيسة للمياه للكسر خلال أعمال حفريات قام بها أحد مقاولي شركة الكهرباء.
الجهات المعنية ممثلة في شركة الصيانة والتشغيل للمياه ومقاول الكهرباء وبمتابعة جهات حكومية، قامت بإصلاح الكسر.
وأكد المشرف على مشروع مياه ظلم التابع لشركة الوجنا للصيانة والتشغيل عبدالله مثقال العتيبي بأنه وبعد إصلاح الكسر سيتم استنئاف ضخ المياه في الشبكة ابتداء من يوم غد الجمعة إن شاءالله.
يشار إلى أن الكسر تسبب في توقف عمل شبكة المياه منذ نحو 6 أيام، ونشرت "الخليج 365" أمس تقريراً مصوراً تفاعلت معه الجهات المعنية وتمت معالجة الأزمة.
، تفاعلاً مع "الخليج 365".. إصلاح ماسورة شبكة مياه ظلم في أقل من 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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