، جامعة نجران تعلن استكمال العمليات الأكاديمية وتوضح آلية الدراسة والاختبارات ،

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أنهى عدد من طلاب وطالبات جامعة نجران اليوم الخميس الاختبارات البديلة للفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي؛ وفقاً لما تم اعتماده من مجالس الكليات، وأنهت معالجة جداول الطلاب والطالبات والحذف والإضافة إلكترونياً، وتماشياً مع الخطة المعلنة من وزارة التعليم وإلحاقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً حول عودة الدراسة إلكترونياً، حرصاً من الجامعة على توفير بيئة آمنة صحيًا؛ بما يضمن استمرار العملية التعليمية بكل يسر وسهولة بتوجيهات ومتابعة رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي.
وأكدت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية على ضرورة التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية الصادرة من الجهات المعنية في وزارة الصحة، وتُبيّن أن سير العملية مستمرٌّ - بنجاح - كما خُطّط له في كافة المواد النظرية والتطبيقية والعملية. كما تبين الوكالة بأن التطبيقات العملية والتدريبات الميدانية وما يتعلق بهما من اختبارات ستكون حضورياً؛ وبحسب ما تعلن عنه الكليات المعنية للطلبة بوقت كافٍ، وعلى عموم الطلبة متابعة إعلانات الكليات والتواصل مع أساتذة المقررات أولا بأول في جميع المقررات النظرية والتطبيقية.
وأوضحت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية أن تقييم الطلبة وتوزيع الدرجات سيكون وفقاً لنظام التقديرات المعتمد حسب لائحة الدراسة والاختبارات الجامعية.
وشددت الوكالة بأن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد تقوم - وبشكل مستمر - بتوفير التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تمكّن الطلبة من التعامل مع نظام التعلم الإلكتروني - البلاك بورد - والاستفادة من خدمات وأدوات التعليم عن بُعد، وتقوم بنشرها دوريا على موقع الجامعة والحسابات الرسمية للجامعة؛ وتدعو عموم الطلبة للاستفادة منها ومتابعتها بشكل مستمر.
وأكدت الوكالة على أهمية دور الطلاب والطالبات في استمرار ومتابعة العملية التعليمية ونجاحها في هذه المرحلة الاستثنائية، التي بذلت فيها الدولة - رعاها الله - جهداً فعّالاً وملموساً يضمن ويكفل استمرارية تعلّم الأجيال وتعليمهم، مع دعواتنا لهم بعام دراسي حافل بالنجاح والتفوق.جامعة نجران
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 09:26 PM
أنهت معالجة جداول والحذف والإضافة إلكترونياً وشددت على التقيد بالإجراءات الاحترازية
أنهى عدد من طلاب وطالبات جامعة نجران اليوم الخميس الاختبارات البديلة للفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي؛ وفقاً لما تم اعتماده من مجالس الكليات، وأنهت معالجة جداول الطلاب والطالبات والحذف والإضافة إلكترونياً، وتماشياً مع الخطة المعلنة من وزارة التعليم وإلحاقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً حول عودة الدراسة إلكترونياً، حرصاً من الجامعة على توفير بيئة آمنة صحيًا؛ بما يضمن استمرار العملية التعليمية بكل يسر وسهولة بتوجيهات ومتابعة رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي.
وأكدت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية على ضرورة التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية الصادرة من الجهات المعنية في وزارة الصحة، وتُبيّن أن سير العملية مستمرٌّ - بنجاح - كما خُطّط له في كافة المواد النظرية والتطبيقية والعملية. كما تبين الوكالة بأن التطبيقات العملية والتدريبات الميدانية وما يتعلق بهما من اختبارات ستكون حضورياً؛ وبحسب ما تعلن عنه الكليات المعنية للطلبة بوقت كافٍ، وعلى عموم الطلبة متابعة إعلانات الكليات والتواصل مع أساتذة المقررات أولا بأول في جميع المقررات النظرية والتطبيقية.
وأوضحت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية أن تقييم الطلبة وتوزيع الدرجات سيكون وفقاً لنظام التقديرات المعتمد حسب لائحة الدراسة والاختبارات الجامعية.
وشددت الوكالة بأن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد تقوم - وبشكل مستمر - بتوفير التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تمكّن الطلبة من التعامل مع نظام التعلم الإلكتروني - البلاك بورد - والاستفادة من خدمات وأدوات التعليم عن بُعد، وتقوم بنشرها دوريا على موقع الجامعة والحسابات الرسمية للجامعة؛ وتدعو عموم الطلبة للاستفادة منها ومتابعتها بشكل مستمر.
وأكدت الوكالة على أهمية دور الطلاب والطالبات في استمرار ومتابعة العملية التعليمية ونجاحها في هذه المرحلة الاستثنائية، التي بذلت فيها الدولة - رعاها الله - جهداً فعّالاً وملموساً يضمن ويكفل استمرارية تعلّم الأجيال وتعليمهم، مع دعواتنا لهم بعام دراسي حافل بالنجاح والتفوق.
، جامعة نجران تعلن استكمال العمليات الأكاديمية وتوضح آلية الدراسة والاختبارات ،
المصدر : الخليج 365
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