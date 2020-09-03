- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 2008 في يوليو (تموز)، في ظل زيادة قياسية في الواردات؛ مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عاملاً معوقًا للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وبيّنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم (الخميس)، أن العجز التجاري قفز 18.9 بالمائة إلى 63.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.
وارتفعت الواردات بمعدل تاريخي بلغ 10.9 بالمائة إلى 231.7 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة السلع المستوردة 12.3 بالمائة إلى 196.4 مليار دولار، وزادت الصادرات 8.1 بالمائة إلى 168.1 مليار دولار، وزادت صادرات السلع 11.9 بالمائة إلى 115.5 مليار دولار.
وأسهمت فاتورة تبادل تجاري أقل في إجمالي الناتج المحلي في الأرباع الثلاثة الأخيرة. وتسببت أزمة تفشي فيروس كورونا في اضطراب شديد لتدفقات التجارة التي تشهد زيادة الآن.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا اتساع العجز إلى 58 مليار دولار في يوليو.وزارة التجارة الأمريكية
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 09:17 PM
بلغ 63.6 مليار دولار في يوليو
ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 2008 في يوليو (تموز)، في ظل زيادة قياسية في الواردات؛ مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عاملاً معوقًا للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وبيّنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم (الخميس)، أن العجز التجاري قفز 18.9 بالمائة إلى 63.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.
وارتفعت الواردات بمعدل تاريخي بلغ 10.9 بالمائة إلى 231.7 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة السلع المستوردة 12.3 بالمائة إلى 196.4 مليار دولار، وزادت الصادرات 8.1 بالمائة إلى 168.1 مليار دولار، وزادت صادرات السلع 11.9 بالمائة إلى 115.5 مليار دولار.
وأسهمت فاتورة تبادل تجاري أقل في إجمالي الناتج المحلي في الأرباع الثلاثة الأخيرة. وتسببت أزمة تفشي فيروس كورونا في اضطراب شديد لتدفقات التجارة التي تشهد زيادة الآن.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا اتساع العجز إلى 58 مليار دولار في يوليو.
، العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2008 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2008 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.