أمطار غزيرة على جازان حتى مساء الغد.. والمدني يحذر الجميع

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - جازان

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة وهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء الغد، وما يصاحبها من تأثيرات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تتأثر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه شمالية غربية إلى شمالية بالأجزاء الشمالية وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية، تصل سرعتها من 16 – 38 كلم/ ساعة وارتفاع للأمواج من نصف متر إلى متر ونصف، مع تدنٍ وشبه انعدام في مدى في الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة، داعيًا إلى الاطلاع على ما يُبث من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

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وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة، ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

وتوقعت الأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتسجل حفر الباطن ورفحاء 44 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 20 مئوية كأقل درجة حرارة.



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