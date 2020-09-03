20 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات.

وقالت الإدارة ذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالدوادمي.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري الطب الباطني (عدد 4 وظائف).

– طبيب أخصائي الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق.

– طبيب أخصائي جراحة عظام.

– طبيب استشاري طب أسرة ومجتمع (عدد 4 وظائف).

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– استشاري العناية المركزة (عدد 3 وظائف).

– طبيب استشاري أمراض نساء وولادة.

– طبيب أخصائي جراحة عامة.

– طبيب أخصائي أمراض جلدية.

– طبيب أخصائي طب عيون عام.

– طبيب أخصائي طب أسرة ومجتمع.

– طبيب أخصائي طب باطني.

– طبيب أخصائي طب الأطفال العام.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية القوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/)



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