منصات سكني لتوفير خدمات التملك وغيرها “sakani.housing.sa”

ومازالت منصة سكني في توفير المزيد من الخدمات التي تعود بالفائدة على المواطن المقيم على الأراضي السعودية، حيث وصل عدد الخدمات إلى 240 ألف خدمة وكل ذلك بهدف تيسر الإجراءات المطلوبة من أجل تملك عقار للمواطنين بوجة عام والأسر السعودية بوجة خاص، كما تعمل المنصة سكني الإلكترونية على الإجابة عن جميع الأسئلة والإستفسارات الخاصة بالتملك.

كيفية التسجيل في منصة سكني

يمكن للطالب التسجيل عن طريق الدخول على التطبيق الإلكتروني التابع للمنصة ويتوفر أيضا خدمة العملاء، حيث يمكنك طرح سؤالك أو الاستفسار عن أمر ما من خلال الإتصال مباشرة مع أحد موظفي خدمة العملاء وهذا عن طريق أيقونة توجد داخل الموقع تسمى “تحدث معي” حيث يتلقى السَائِل الإجابة والرد في الحال.

الخدمات التي تقدمها منصة سكني

كما ذكرنا سالفاً أن منصة سكني تعمل جاهدة في توفير المزيد من الخدمات مثال الحجز الفوري للوحدات السكنية وتحديد مواقع تلك الوحدات وطرق السداد وشهادة للقيمة الضريبة المضافة،وكل هذه الخدمات يتم تقديمها إلكترونيا تسهيلاً على المواطن السعودي وتوفيراً للوقت أيضاً، والجدير بالذكر أن هناك أكثر من ثمانون مشروع يقدم جوالي 132 ألف وحدة سكنية تبدء أسعارها من 250 إلى 750 ألف ريال سعودي وهذا بهدف توفير كافة إحتياجات جميع الأسر السعودية،والذي يجب ذكره أيضاً مدى نجاح تلك البرنامج فلقد حقق أرقام قياسية منذ نشأته حتى الأن، فنجح في توفير مساكن لما يقرب من 208 ألف أسرة سعودية منهم 70 ألف تم تسكينهم بالفعل.