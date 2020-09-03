اخبار السعوديه

منصة سلفة “sulfah” وتمويلها الشخصي السريع بدون تحويل راتب

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تقدم منصة سلفة الخدمات التمويلية السريعة ومنها التمويل الشخصي السريع حُيث مدته لا تزيد عن خمسة عشر دقيقة حيث يُمكن تقديم طلب التمويل والحصول علي الموافقة وإستلام الأموال في وقت وجيز وبدون تحويل راتب أيضاً، معتمدة في ذلك علي التقنية المالية حيث تُعد المنصة الأولي داخل المملكة العربية التي تعتمد على التقنية المالية، وتكون طريقة السداد بأقساط بسيطة ومريحة على أن يتم خصم القسط من الراتب الشهري بجدولة مُرضية للعميل، و الجدير بالذكر أن منصة التمويل الشخصي يتماشي مع مباديء الدين الإسلامي .

منصة سلفة

منصة سلفة

كيفية الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة

  • هو عن طريق زيارة العميل الموقع الإلكتروني التابع للمنصة سلفة
  • ويختار العميل طلب التقديم
  • وبعد ذلك القيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط علي خانة حفظ وإرسال
  • وفي حالة توافق الشروط يتم الرد بالموافقة.

شروط طلب التمويل الشخصي من منصة سلفة

تعتبر منصة سلفة تابعة للنقد العربي السعودي والذي يدعي باسم “ساما” وهذا في جميع أنحاء المملكة وتم وضع عدة شروط للموافقة علي طلب التمويل الشخصي ومنها:

  • يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
  • أن يكون عمر المُتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عام
  • يجب أن يكون العميل علي قيد عمل بشرط أن تكون مدة العمل لا تقل عن ستة أشهر
  • يجب أن بكون الراتب لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال.
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الكلمات الدلائليه
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