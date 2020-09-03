زين السعودية تعلن عن باقات للطلاب والمعلمين

أصدرت شركة زين المتخصصة في الاتصالات في المملكة العربية السعودية عن إطلاقها لباقات اتصالات جديدة وذلك لجميع الطلاب والمعلمين في السعودية، ويأتي ذلك تدعيما للقرارات الجديدة الخاصة بنظام التعلم عن بعد حتى تساعد الجميع في إمكانية استخدام الإنترنت بشكل مجاني بالكامل دون استهلاك رصيد من الباقة.

باقات زين الجديدة للطلاب والمعلمين

تعددت الباقات التي تقدمها الشركة لكي تناسب جميع الطلاب والمعلمين وجاءت الباقة الأولي بسعر 50 ريال وتشمل الضريبة وتساعد هذه الباقة جميع الطلاب في إمكانية تصفح منصة مدرستي ومشاهدة جميع المحاضرات طوال الشهر من خلال هذه الباقة المميزة وحضور جميع الحصص الافتراضية بشكل مجاني.

علي الجانب الأخر خصصت الشركة باقة خاصة بالمعلمين وتبلغ قيمة الباقة 300 ريال سعودي طوال الشهر مع حاسوب يتم اعطاءة للمعلم بشكل مجاني بالكامل وراوتر لكي يستطيع توصيل الإنترنت وهو عرض مميز للغاية توفره لجميع المعلمين مع سرعة إنترنت فائقة تعمل بنظام الاتصالات الحديث 5G وتعطي الباقة سعة بقيمة 100 جيجا بايت مع إمكانية تصفح مجموعة من المواقع التعليمية بشكل لا محدود دون وجود حد أقصى.

باقات زين السعودية للطلاب والمعلمين

تسعى المملكة العربية السعودية وشبكات الاتصال لتوفير جميع الخدمات للطلاب والمعلمين لكي يستطيع الطالب والمعلم استخدام التقنيات الحديثة في التعلم عن بعد، وسهولة توصيل المعلومات للطالب وتوفير جميع طرق الراحة للطالب لكي تساعده في تهيئة الأمور بشكل أفضل دون مواجهة مشاكل في الإنترنت أو استهلاك باقة الإنترنت بشكل كبير جداً طوال الشهر.