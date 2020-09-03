الطيران المدني يمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين

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وبينت أنها تسعى إلى تنمية قدراتها التنظيمية من خلال مراجعة لوائحها التنفيذية لسلامة الطيران، لمواكبة مستجدات الصناعة ومتطلبات المرحلة وتمكين أنشطة الطيران العام في المملكة، ومن ضمنها توفير مختبري الطيارين المؤهلين وبالأعداد المناسبة، لتلبية النمو المضطرد في أعداد المقبلين على ممارسة الطيران الخفيف والطيران الترفيهي، من خلال الرابط المخصص.
وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز وتشجع قطاع تشغيل أنشطة الطيران العام، في إطار اهتمام الهيئة بالقطاع ودعمه وإتاحة الفرصة لتطويره، وفق أعلى معايير السلامة، والأمن وتطبيق جميع اشتراطات السلامة على جميع العاملين فيه.
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