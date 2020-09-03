شكرا لقرائتكم خبر 300 ألف استفسار عن فيروس كورونا تلقاها مركز 937 خلال أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الصحة أن مركز 937 تلقى خلال أغسطس الماضي 2,442,010 اتصالات، كان منها 260,940 اتصالا لحجز المواعيد في المراكز الصحية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 798,171 استفسارا، وعدد البلاغات 183,277 بلاغا، وعدد الاستشارات الطبية 897,747 استشارة، أما الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد فقد بلغت 301,875 استفسارا.

وأوضحت أن هذا الشهر شهد إنجازا غير مسبوق في مسيرة عمل مركز اتصال الصحة 937، حيث حقق المركز رقما قياسيا في التجاوب مع اتصالات المستفيدين، فقد تجاوز عدد الاتصالات أكثر من 100,000 اتصال وارد في يوم واحد، والذي استمر في أيام عدة خلال هذا الشهر.

ويعمل في المركز أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الالكتروني، التطبيقات الالكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).

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ويقدم خدمات عدة للمستفيدين، منها: (خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الالكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، خدمة الشكاوى والبلاغات، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات).

ويواصل مركز اتصال الصحة 937 تقديم خدماته للمستفيدين، حيث إنه صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات، ولا يقف دوره على تلقي الاتصالات فقط، بل يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى، ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويحلل كذلك البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات، وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الالكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

مكالمات تلقاها المركز: