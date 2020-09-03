شكرا لقرائتكم خبر قاعدة للإنتاج العلمي بجامعة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي أمس الأول، قاعدة الإنتاج العلمي بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بهدف حصر الإنتاج البحثي والعلمي للباحثين من منسوبي الجامعة.

وبين الذيابي أن القاعدة العلمية تشمل مختلف الإنتاج من كتب وبراءات اختراع ورسائل علمية بما يمكن من الاستفادة منها أكاديميا وفي اتخاذ القرارات على مستوى الجامعة، فضلا عن توفير مرجع علمي في مختلف العلوم والتخصصات.

وحث الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا على المبادرة والاستفادة من القاعدة وتوثيق إنتاجهم العلمي.