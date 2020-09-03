شكرا لقرائتكم خبر قاعدة للإنتاج العلمي بجامعة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبين الذيابي أن القاعدة العلمية تشمل مختلف الإنتاج من كتب وبراءات اختراع ورسائل علمية بما يمكن من الاستفادة منها أكاديميا وفي اتخاذ القرارات على مستوى الجامعة، فضلا عن توفير مرجع علمي في مختلف العلوم والتخصصات.
وحث الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا على المبادرة والاستفادة من القاعدة وتوثيق إنتاجهم العلمي.
كانت هذه تفاصيل خبر قاعدة للإنتاج العلمي بجامعة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.