شكرا لقرائتكم خبر 833 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1454 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1454حالة، و26 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 318,319 حالة، من بينها 20,373 حالة نشطة منها 1495 حالة حرجة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه أجري 48,653 فحصا مخبريا جديدا. إجمالي الحالات 318,319

المتعافون 293,964

الحالات النشطة 20,373

الوفيات 3982

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 833 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1454 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.