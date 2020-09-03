75 مركزا تقدم خدماتها التعليمية لذوي الإعاقة بالرياض

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وتضم اللجان مجموعة من الكوادر المتخصصة في مجالات العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق والتخاطب والمجال النفسي التي تتولى مهام الإشراف على مراكز الرعاية النهارية الأهلية في المنطقة من خلال الزيارات التتبعية والتقييمية طوال العام لمتابعة سير العمل ورصد الملاحظات وإعداد التقارير الدورية عن جميع الخدمات المقدمة، بما في ذلك جودة التجهيزات والمباني والكادر الوظيفي، إضافة إلى دراسة طلبات افتتاح المراكز الجديدة، تمهيدا لإصدار التصاريح وفق ضوابط محددة.
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