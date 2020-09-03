75 مركزا تقدم خدماتها التعليمية لذوي الإعاقة بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد مراكز الرعاية النهارية الأهلية في العاصمة الرياض ومحافظاتها 75 مركزا، تقدم خدماتها التعليمية والتأهيلية للفئات المتعددة من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة أو مزدوجيها، وفئة الداون والتوحد غير القابلين للتعلم، وذلك بحسب ما كشفته اللجان الفرعية للإشراف على مراكز الرعاية النهارية الأهلية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض. وتضم اللجان مجموعة من الكوادر المتخصصة في مجالات العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق والتخاطب والمجال النفسي التي تتولى مهام الإشراف على مراكز الرعاية النهارية الأهلية في المنطقة من خلال الزيارات التتبعية والتقييمية طوال العام لمتابعة سير العمل ورصد الملاحظات وإعداد التقارير الدورية عن جميع الخدمات المقدمة، بما في ذلك جودة التجهيزات والمباني والكادر الوظيفي، إضافة إلى دراسة طلبات افتتاح المراكز الجديدة، تمهيدا لإصدار التصاريح وفق ضوابط محددة.

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