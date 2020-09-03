توزيع أجهزة لوحية على طلاب وطالبات الطائف

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وتمثل هذه الأجهزة الدفعة الأولى، وسيتم توزيعها على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والمسجلين في برنامج تكافل، فيما سيتم توزيع ما يرد من دفعات على بقية الطلبة بالمراحل الأخرى. وستتولى إدارة التوجيه والإرشاد للبنين المشرفة على البرنامج آلية التوزيع بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن.
واطلع مدير التعليم طلال اللهيبي على الأجهزة اللوحية المصروفة للطلبة التي تحتوي على جهاز لوحي مع شريحة بيانات وبرشور تعريفي لكل طالب وطالبة، وستسلم لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية وفق الكشوفات المعتمدة لتسليمها للطلاب، والتنسيق في ذلك مع قادة وقائدات المدارس.
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