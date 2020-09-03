، وزير الرياضة يعفي مدير فرع الباحة.. ويكلّف "الغامدي" بديلًا له ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل الذي ظهر خلال زيارة وزير الرياضة لمرافق المدينة.
ولأن هذا الخلل يمثّل قصورًا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة؛ فقد أصدر وزير الرياضة قرارًا يقضي بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبه، وتكليف صالح بن محمد الغامدي مديرًا لفرع الوزارة، علمًا بأن الشركة المشار لها معنيّة بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
وزير الرياضة يعفي مدير فرع الباحة.. ويكلّف "الغامدي" بديلًا لهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-03
أصدر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل الذي ظهر خلال زيارة وزير الرياضة لمرافق المدينة.
ولأن هذا الخلل يمثّل قصورًا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة؛ فقد أصدر وزير الرياضة قرارًا يقضي بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبه، وتكليف صالح بن محمد الغامدي مديرًا لفرع الوزارة، علمًا بأن الشركة المشار لها معنيّة بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
08:18 PM
وجه إنذارًا لشركة الصيانة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة
أصدر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل الذي ظهر خلال زيارة وزير الرياضة لمرافق المدينة.
ولأن هذا الخلل يمثّل قصورًا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة؛ فقد أصدر وزير الرياضة قرارًا يقضي بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبه، وتكليف صالح بن محمد الغامدي مديرًا لفرع الوزارة، علمًا بأن الشركة المشار لها معنيّة بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.
، وزير الرياضة يعفي مدير فرع الباحة.. ويكلّف "الغامدي" بديلًا له ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يعفي مدير فرع الباحة.. ويكلّف "الغامدي" بديلًا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.