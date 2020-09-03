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وزير الرياضة يعفي مدير فرع الباحة.. ويكلّف "الغامدي" بديلًا له

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محمد بن مسعود - الدمام - وجه إنذارًا لشركة الصيانة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة

أصدر وزير الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل الذي ظهر خلال زيارة وزير الرياضة لمرافق المدينة.

ولأن هذا الخلل يمثّل قصورًا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة؛ فقد أصدر وزير الرياضة قرارًا يقضي بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبه، وتكليف صالح بن محمد الغامدي مديرًا لفرع الوزارة، علمًا بأن الشركة المشار لها معنيّة بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

وزير الرياضة يعفي مدير فرع الباحة.. ويكلّف "الغامدي" بديلًا له

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-03

أصدر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل الذي ظهر خلال زيارة وزير الرياضة لمرافق المدينة.

ولأن هذا الخلل يمثّل قصورًا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة؛ فقد أصدر وزير الرياضة قرارًا يقضي بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبه، وتكليف صالح بن محمد الغامدي مديرًا لفرع الوزارة، علمًا بأن الشركة المشار لها معنيّة بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.

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03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442

08:18 PM

وجه إنذارًا لشركة الصيانة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة

أصدر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل الذي ظهر خلال زيارة وزير الرياضة لمرافق المدينة.

ولأن هذا الخلل يمثّل قصورًا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة؛ فقد أصدر وزير الرياضة قرارًا يقضي بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبه، وتكليف صالح بن محمد الغامدي مديرًا لفرع الوزارة، علمًا بأن الشركة المشار لها معنيّة بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.

، وزير الرياضة يعفي مدير فرع الباحة.. ويكلّف "الغامدي" بديلًا له ،
المصدر : الخليج 365

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