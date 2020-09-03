محمد بن مسعود - الدمام - فيما جاء " ميسي " سابعاً.. محمد صلاح خامس أغلى لاعبي العالم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-03 ضمت قائمة أغلى اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في المركز الخامس حيث بلغت قيمته السوقية نحو 129 مليون يورو.

ونشرت صحيفة "أس" الإسبانية، الخميس، تقريراً يركز على أسعار النجوم وفق تصنيف "كيه بي إم جي" المالي، ليحل ميسي في المركز السابع بقيمة وصلت إلى 124 مليون يورو.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي في الصدارة بـ 200 مليون يورو، وبعده زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا والتي وصلت قيمته إلى 148 مليون في الوقت الحالي.

على جانب متصل، خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الأوائل، بسبب كبر سنه وانخفاض قيمته السوقية بعد خروجه من ريال مدريد. 03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 07:44 PM Advertisements الفرنسي كيليان مبابي في الصدارة بـ 200 مليون يورو الفرنسي كيليان مبابي في الصدارة بـ 200 مليون يورو ضمت قائمة أغلى اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في المركز الخامس حيث بلغت قيمته السوقية نحو 129 مليون يورو.

ونشرت صحيفة "أس" الإسبانية، الخميس، تقريراً يركز على أسعار النجوم وفق تصنيف "كيه بي إم جي" المالي، ليحل ميسي في المركز السابع بقيمة وصلت إلى 124 مليون يورو.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي في الصدارة بـ 200 مليون يورو، وبعده زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا والتي وصلت قيمته إلى 148 مليون في الوقت الحالي.

على جانب متصل، خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الأوائل، بسبب كبر سنه وانخفاض قيمته السوقية بعد خروجه من ريال مدريد. ، فيما جاء " ميسي " سابعاً.. محمد صلاح خامس أغلى لاعبي العالم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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