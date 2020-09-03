محمد بن مسعود - الدمام - 03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 08:56 PM استهدف مركبات ومحلات مواد غذائية وسائقي الأجرة الخاصة شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص ارتكب 50 حادثة سرقة شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص ارتكب 50 حادثة سرقة صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر تورط بارتكاب (50) حادثة سرقة لمركبات ومحلات المواد الغذائية، وسرقة سائقي الأجرة الخاصة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص ارتكب 50 حادثة سرقة ،

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