بالفيديو.. أسراب الجراد تجتاح إحدى القرى بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): كشفت مقاطع فيديو، اجتياح أسراب الجراد إحدى القرى بالمملكة، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية. كشفت مقاطع فيديو، اجتياح أسراب الجراد إحدى القرى بالمملكة، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية. وأكد موثق أحد المقاطع، أن أسرب الجرائد بدأت تغزو القرية منذ ظهر اليوم الخميس. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد رصدت منذ أيام دخول أسراب من الجراد الصحراوي إلى مناطق عسير وجازان ونجران، معلنة عن مكافحتها.

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