شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود القريات متوفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

تمكنت الجهات المعنية، اليوم الخميس، من العثور على مفقود القريات عبدالرحمن السرحاني متوفى.

وأكدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أن الفرق التطوعية كانت قد بدأت في البحث عن المفقود منذ الاثنين الماضي.

يشار إلى أن المفقود كان يعاني من الفشل الكلوي، إلا أنه لم يُعرف سبب وفاته.