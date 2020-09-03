شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود القريات متوفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):تمكنت الجهات المعنية، اليوم الخميس، من العثور على مفقود القريات عبدالرحمن السرحاني متوفى.
وأكدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أن الفرق التطوعية كانت قد بدأت في البحث عن المفقود منذ الاثنين الماضي.
يشار إلى أن المفقود كان يعاني من الفشل الكلوي، إلا أنه لم يُعرف سبب وفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مفقود القريات متوفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.