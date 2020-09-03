" إسراء الدخيل " أول متسابقة تتفوق على الرجال في بطولة "السعودية تويوتا" (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت إسراء الدخيل أول متسابقة سعودية تتفوق على الرجال في بطولة "السعودية تويوتا" عن إنجازها في أول ظهور إعلامي لها.
وقالت إسراء لقناة " الإخبارية " : المنافسة كانت شرسة وتمكنت من تحقيق مركز فيها حيث كانت البطولة تضم مشاركين من جميع أماكن المملكة والخليج ودول عربية أيضًا.
وأضافت : بدأت في سن صغیرة أحب السیارات وأتعلم قیادتھا بجانب إخوتي، ومع السماح للمرأة بالقيادة بدات أمارس هوايتي.
وتابعت : وفي عام 2017 ،بدأت القیادة في الحلبات بأمريكا، وشاركت وأنا مازلت طالبة في 3 حلبات، وحصلت على لقب سباق السرعة في حلبة بولاية تكساس الأمريكیة، وشاركت في عدة سباقات دراق احترافیة
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