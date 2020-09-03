شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم الزوجية إن سب أحد الزوجين الذات الإلهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان حكم الزوجية إن سب أحد الزوجين الذات الإلهية. أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان حكم الزوجية إن سب أحد الزوجين الذات الإلهية. وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" من سب الله ورسوله وقع في الكفر الأكبر ". Advertisements وأضاف الخثلان:" وما دام حصل من الزوج من سب فعليه التوبة إلى الله وعلى الزوجة تجديد عقد النكاح للاحتياط". ولفت الخثلان:" الأصل أنه مسلم لا يكون كافرا إلا إذا حكم بكفره إذا أفتى أهل العلم بكفره فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا فقد يكون جاهلا فيعذر لجهله ".

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