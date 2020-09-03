شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..عقوبة الإساءة للمعلم تصل إلى السجن 10 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح قانوني، اليوم الخميس، عقوبة الإساءة للمعلم، مشيرًا إلى أنها نوعان.
وقال القانوني لقناة " الإخبارية " الإساءة التي لا تكون في قالب إلكتروني وتكون مباشرة فيها تطالب النيابة العامة بالعقوبة التعزيرية.
وأضاف : وإذا كانت ضمن قالب إلكتروني ستكون مرتبطة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتختلف فيه العقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة 5ملايين وبين عقوبات تصل إلى أقل من سنة سجن بحسب الجريمة.
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