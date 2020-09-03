شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير التعليم: سنحاسب الطلاب على الحضور بداية من الأسبوع القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، أن السنة الدراسية بدأت منذ يوم الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتطلع إلى تفعيل متزايد لمنصة "مدرستي" ، بهدف الوصول إلى بيئة وخيارات متعددة للطالب وننقله إلى رحلة تعليمية مشابهة، إذ ننقل المدرسة له في البيت.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى المنزل والأسرة عليهم عامل في تهيئة الطالب، فيجب على ولي الأمر أن يتعاون ويتابع ابنه، ويمكن للطالب الذي لا يستطيع الدخول على المنصة أو ليس لديه جهاز أن يذهب إلى المدرسة وأخذ التكليفات الأسبوعية.

وأفاد بأنه سيتم احتساب حضور الطلاب عن بعد، بداية من الأسبوع القادم، وسيتم التواصل بين مدير المدرسة وأسرة الطالب إذا تأخر أو غاب.