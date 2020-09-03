شكرا لمتابعة خبر عن محامي يوضح إمكانية تخفيف العقوبة عن خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):كشف المحامي تميم الحسينان، إمكانية تخفيف العقوبة عن خاطفة الدمام، التي حُكم عليها بالقتل تعزيرًا؛ بتهمة اختطاف ثلاثة مواليد.
وأوضح " الحسينان " ، أساس العدل في بلادنا هو تطبيق الشرع والنظام، مع الأخذ بالاعتبار جميع جوانب الوقائع في الحالة المرتكبة قبل إصدار الحكم القضائي فيها، والتي تتضمن رعاية المواليد المخطوفين وتربيتهم.
وأشار إلى أن المحكمة الجزائية أصدرت حكمها ابتدائيا وقابلاً للاستئناف ولم يكتسب القطعية حتى الآن، وفقًا لـ "العربية".
واختطفت المتهمة كل من موسى الخنيزي، ومحمد العماري 23 عاماً، ونايف القرادي 26 عاماً.
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