شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يرد على سؤال حول موعد تناول دواء الضغط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):رد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على سؤال أحد متابعيه بشأن تناول دواء الضغط في نفس التوقيت يوميا.
وقال النمر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" لا ما هو شرط لأخذ دواء الضغط في نفس التوقيت يوميا ".
وكان النمر حذر من الأخطاء في أخذ حبة الدواء المخصص لمرضى الضغط، قائلا:" تصرف خاطئ.. أن يأخذ مريض الضغط حبة الدواء كل يومين مرة.
وأوضح النمر:" الصحيح أن يأخذها المريض الحبة يوميًّا.. وإذا عنده ملاحظات يناقشها مع طبيبه ".
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