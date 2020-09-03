شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يرد على سؤال حول موعد تناول دواء الضغط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على سؤال أحد متابعيه بشأن تناول دواء الضغط في نفس التوقيت يوميا.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" لا ما هو شرط لأخذ دواء الضغط في نفس التوقيت يوميا ".

وكان النمر حذر من الأخطاء في أخذ حبة الدواء المخصص لمرضى الضغط، قائلا:" تصرف خاطئ.. أن يأخذ مريض الضغط حبة الدواء كل يومين مرة.

وأوضح النمر:" الصحيح أن يأخذها المريض الحبة يوميًّا.. وإذا عنده ملاحظات يناقشها مع طبيبه ".