شكرا لمتابعة خبر عن المرور: 6000 ريال غرامة على العبث بعلامات الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أكدت الإدارة العامة للمرور، أن العبث بعلامات الطريق وطمسها قد يتسبب بوقوع حوادث مرورية لمستخدمي الطريق. أكدت الإدارة العامة للمرور، أن العبث بعلامات الطريق وطمسها قد يتسبب بوقوع حوادث مرورية لمستخدمي الطريق. وأشارت إلى أنها تُعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة، وتغريم مرتكبها من 3000 إلى 6000 ريال.

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