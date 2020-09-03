هل المخالفات تمنع عمل تفويض داخلي على مركبة من أبشر؟.. المرور يجيب

أوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، شروط تفويض المركبات من مواطن إلى آخر ومن مواطن إلى مكفوله، مشيرة إلى الخطوات المتبعة لإتمام التفويض.

وقالت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي، إن نظام المرور في مادته السابعة عشرة الفقرة 2 ينص على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

جاء ذلك ردًا على أحد الاستفسارات على الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور عبر «تويتر»: «هل المخالفات تمنع عمل تفويض داخلي غلى مركبة من أبشر؛ لأنه حسب الشرح المفصل مشكورين لا توجد أيقونه إضافة مفوض بعد الدخول إلى التفاويض -تفويض المركبات- إضافة مفوض غير موجودة».

طريقة تفويض المركبات وفقًا للإدارة العامة للمرور

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وتتضمن طريقة تفويض المركبات، التسجيل في حساب أبشر الخاص بالشخص، ومن ثم الذهاب إلى: التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، واختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة)، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

بعد ذلك يتم اختيار المركبة المراد التفويض عليها، وإدخال بيانات المفوَّض له، فيما تمثّلت الخطوة السابعة والأخيرة في إرسال طلب تفويض القيادة للمفوَّض له للموافقة، وفقًا للإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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