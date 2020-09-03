تعافي آخر مصاب بفيروس كورونا في مستشفى الصحة النفسية بالطائف

تعافى آخر نزلاء مستشفى الصحة النفسية بالطائف بعد إصابته بفيروس كورونا، وغادر جناح العزل إلى جناح التنويم العادي.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي أنه تماشيًا مع توجهات الوزارة في التصدي لجائحة كورونا، فقد تم العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها عزل نزلاء المستشفى الذين أُصيبوا بالفيروس بجناح عزل مستقل لتفادي انتقال العدوى بين نزلاء المستشفى، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى على العاملين، ووضع خطة عمل محكمة لضمان عدم تزايد أعداد المصابين بالمستشفى.

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وأبان أن آخر نزيل أُصيب بالفيروس تم نقله من جناح العزل إلى جناح التنويم العادي بجهود فريق العمل بالمستشفى من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه من الإجراءات الاحترازية أيضًا تطبيق العزل لحالات الدخول الجديدة؛ حيث يتم إدخال الحالات عن طريق الطوارئ بعد أخذ المسحة الخاصة بفيروس كورونا إلى جناح خاص ويبقى فيه إلى حين ظهور نتيجة الفحص؛ وذلك من أجل سلامة نزلاء المستشفى.

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