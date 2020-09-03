معهد الألبان والأغذية وأراسكو يعقدان لقاء لتدريب الكوادر في الصناعات الغذائية

زار عدد من المديرين التنفيذيين لشركة أراسكو المتخصصة في مجال الأمن الغذائي، الثلاثاء الماضي، مقر المعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج.

وتهدف الزيارة إلى تبادل اللقاءات والاطلاع على برامج التدريب ومدى الاستفادة من المخرجات التدريبية، ووضع الخطط والأهداف الاستراتيجية لبرامج مشتركة؛ لإمداد الشركة بمتدربين مهيئين للوظائف الفنية في الشركة.

وقال رئيس قطاع الأغذية في شركة أراسكو عبدالعزيز الضراب: سعيد بما شاهدته من كوادر سعودية متخصصة في مختلف الصناعات الغذائية بالمعهد التقني للألبان والأغذية، الذي نفتح معه تعاونًا جديدًا، من خلالها يتم تبادل الخبرات بين الشركة والعهد، مؤكدًا أن شركة أراسكو منذ تأسيسها حملت على عاتقها دعم التوطين ودعم الكادر السعودي.

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من جانبه، رحب المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية الأستاذ إبراهيم العقيلي بمسؤولي شركة أراسكو، وقدم لهم شرحًا تعريفيًّا عن المعهد وأقسامه وبرامجه.

وقال العقيلي: للمعهد شراكات واتفاقات مع عدد من الجهات، لدعم الشباب السعودي في قطاع الغذاء، ويسعى المعهد إلى المضي قدمًا في دعم توطين قطاع الغذاء، من خلال برامجه التدريبية المتخصصة، التي تهدف إلى تأهيل الشباب للعمل في قطاع الغذاء.

يُذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية ويقدم برامج تدريبية للشباب السعودي منتهية بالتوظيف، لتأهيلهم إلى العمل في مجال صناعة الغذاء، ويضم عددًا من التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، ومنها صناعة الغذاء وتقنية الغذاء والإنتاج الحيواني، وصيانة المعدات والمحركات، وتخرج منه عشرات الشباب طوال الأعوام الماضية.