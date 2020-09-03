«موارد الرياض»: 75 مركزًا للرعاية النهارية تقدم خدماتها التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة

كشفت اللجان الفرعية للإشراف على مراكز الرعاية النهارية الأهلية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن 75 مركزًا للرعاية النهارية الأهلية في العاصمة الرياض ومحافظاتها تقدم خدماتها التعليمية والتأهيلية للفئات المتعددة من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة أو مزدوجيها، وفئة الداون والتوحد غير القابلين للتعلم.

وتضم اللجان مجموعة من الكوادر المتخصصة بمجالات العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق والتخاطب والمجال النفسي وتتولى مهام الإشراف على مراكز الرعاية النهارية الأهلية في المنطقة من خلال الزيارات التتبعية والتقييمية طوال العام لمتابعة سير العمل ورصد الملاحظات وإعداد التقارير الدورية عن جميع الخدمات المقدمة بما في ذلك جودة التجهيزات والمباني والكادر الوظيفي بالإضافة إلى دراسة طلبات افتتاح المراكز الجديدة تمهيدًا لإصدار التصاريح وفق ضوابط محددة.

يذكر أن ملكية هذه المراكز تعود إلى شركة أو مؤسسة أو ملكية فردية حسب السجل التجاري للمركز، كما أن بعضها مراكز غير حكومية و تابعة لجمعيات خيرية أو لجنة تنمية، وتنقسم إلى قسمين: مراكز مخصصة للإناث تستقبل المستفيدات من عمر سنتين فما فوق، والذكور من سنتين إلى 12 سنة، ومراكز أخرى مخصصة للذكور فقط من عمر 12 عامًا فما فوق.

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