«الغذاء والدواء» توجه 4 نصائح مهمة عند شراء «البيض»

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، 4 نصائح مهمة عند شراء «البيض».

وقالت الهيئة: «عند شراء البيض تأكد من أخذه من ثلاجات العرض لضمان جودته، تأكد من نظافة البيض وسلامة القشرة من الشقوق، تأكد من أن البيض محفوظ في ثلاجة للعرض، تخزين البيض في كرتونها الأصلي واستخدامها في غضون 3 أسابيع للحصول على أفضل جودة».

وكانت «الغذاء والدواء» أكدت أنه يمكن ضمان سلامة البيض عند الحفظ بإتباع التالي:

- عند تبريد كمية كبيرة من بقايا البيض الساخنة قم بتقسيمها لعدة حاويات حتى تبرد بسرعة.

- حفظ البيض في درجة حرارة 5 مئوية.

Advertisements

- حفظ بقايا البيض المطبوخ في الثلاجة واستخدامها في غضون 3- 4 أيام.

- لا ينبغي تجميد البيض غير المطبوخ في قشرته.

اقرأ أيضًا:

«الغذاء والدواء» تحدد 9 خطوات لوضع مرهم العيون بطريقة آمنة

هيئة الغذاء والدواء تحدد طريقة تصنيف المعقمات ومنظفات اليدين