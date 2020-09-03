أكثر من 68 ألف مستفيد من خدمات عيادات تطمن ومراكز تأكد بجازان

كشفت صحة جازان أن عدد المستفيدين من خدمات الفحص الموسع عبر عيادات «تطمن»، ومراكز «تأكد» في منطقة جازان بلغ 68166 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت صحة جازان أن عدد المستفيدين من عيادات تطمن بلغ 33132 مستفيدًا تمت خدمتهم عبر 9 عيادات موزعة بكافة محافظات المنطقة، في حين بلغ عدد المستفيدين من مراكز «تأكد» 35034 مستفيدًا عبر 8 مراكز بالمنطقة منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون من أعراض تنفسية مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاسة الشم والتذوق، دون حجز موعد. أما مراكز «تأكد» فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق (صحتي).