«التقاعد» تنفي علاقتها بأي محافظ استثمارية لأموال العملاء

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنها لا تُدير أي محافظ استثمارية مخصصة لاستقبال أموال عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، منبهةً إلى أن دورها فيما يخص عملاءها يتمثل في ما يناط بها من مهام محددة من صرف المعاشات التقاعدية وتيسير خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونيًّا. وحذرت المؤسسة مما تقوم به بعض الجهات والمواقع المشبوهة من انتحالٍ سافر لهوية المؤسسة وصفتها، عبر نشر عددٍ من الأخبار الوهمية باسم المؤسسة العامة للتقاعد في محاولةٍ منها للوصول إلى أموال العملاء والاستيلاء عليها بطرقٍ غير مشروعة.

وأهابت مؤسسة «التقاعد» بعملائها توخي الدقة والحذر عند متابعة أو قراءة أي أخبار تخص المؤسسة؛ وذلك من خلال تتبع مدى مصداقية الأخبار، والتأكد من أن الرابط مطابق لعنوانها الإلكتروني الرسمي: www.pension.gov.sa.

وأكدت المؤسسة أن المصدر الرئيسي لأخبارها وأنشطتها هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة في الشبكات الاجتماعية فقط، داعيةً عملاءها إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة لهذه الجهات الاستثمارية الاختلاسية والمشبوهة.

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