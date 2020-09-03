وزراء خارجية مجموعة الـ20 يتعهَّدون بتعزيز التعاون لمواجهة جائحة كورونا

قالت وزارة الخارجية إن وزراء خارجية مجموعة الـ20 تعهدوا بتعزيز التعاون لمواجهة جائحة كورونا، وناقشوا رفع الجاهزية للأزمات المستقبلية.

وأكد وزراء الخارجية أهمية فتح الحدود لتحفيز الاقتصاد، كما بحثوا طرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لأجل حماية الأرواح.

كما أعربوا عن تعازيهم في الخسائر الكبيرة في الأرواح والآثار المأساوية التي سببتها الجائحة، وأشادوا بجهود العاملين في الصفوف الأمامية وتفانيهم لأجل الصحة والسلامة العامة.

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فيما أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن فتح الحدود الدولية مع الالتزام بالتدابير ينعش الاقتصاد ويعيد الأمل للجميع في التغلب على هذه الجائحة.

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