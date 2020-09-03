للمنشآت التجارية.. خطوات دفع الزكاة عن طريق نظام سداد

بعد تطبيق اللائحة المعدلة

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات دفع فاتورة الزكاة للمنشآت التجارية بعد تطبيق لائحة الزكاة المعدلة. وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عملية دفع الزكاة للمنشآت التجارية أصبحت أسهل وأسرع للمنشآت التجارية؛ حيث يستلم مكلف (التقديري) رسالة بصدور فاتورة الزكاة. ويتم سداد فاتورة الزكاة عن طريق نظام «سداد»، كما يستطيع المكلف الاطلاع على تفاصيل الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل. Advertisements وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنت توفير حقيبة الزكاة التي تحتوي على جميع المواد التوعوية والتعليمية الخاصة بلائحة الزكاة للمنشآت التجارية عبر موقعها الإلكتروني، وتتضمن حقيبة الزكاة كل المواد الخاصة باللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07هـ، والتي بدأ تطبيقها في 1 يناير 2020م. اقرأ أيضًا: «حقيبة الزكاة».. تفاصيل اللائحة المعدلة والدليل الإرشادي للمنشآت التجارية «الزكاة والدخل»: تعاملنا مع أكثر من 145 ألف مكالمة هاتفية خلال يوليو

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