المملكة تودع وثيقتي الانضمام إلى اتفاقيتي لوكارنو وفيينا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

انضمت المملكة اليوم إلى اتفاقيتي «لوكارنو» بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، و«فيينا» التي وضع بموجبها تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية.

وأودع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل وثيقتي الانضمام إلى الاتفاقيتين، بحضور مدير عام المنظمة الدكتور فرنسيس غيري، وذلك في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية حاليًّا بتصنيف التصاميم (النماذج) الصناعية طبقًا لتصنيف لوكارنو، فجميع النماذج الصناعية المسجلة في المملكة التي يتجاوز عددها 7000 نموذج مصنفة وفقًا للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية لوكارنو.

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وتتعلق اتفاقية «فيينا» بالعلامات التجارية وقد وضع بموجبها تصنيفًا دوليًّا للعناصر التصويرية للعلامات.

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