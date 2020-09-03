شفاء آخر مصاب بفيروس كورونا بمستشفى الصحة النفسية بالطائف

احتفلت إدارة ومنسوبو مستشفى الصحة النفسية بالطائف بشفاء آخر نزلاء المستشفى من إصابته بفيروس كورونا ومغادرته جناح العزل إلى جناح التنويم العادي.

وقال مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي، إنه تماشياً مع توجهات الوزارة في التصدي لجائحة كورونا فقد تم العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومن ضمنها عزل نزلاء المستشفى الذين أُصيبوا بالفيروس بجناح عزل مستقل لتفادي انتقال العدوى بين نزلاء المستشفى، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى على العاملين، ووضع خطة عمل محكمة لضمان عدم تزايد أعداد المصابين بالمستشفى.

وأضاف ها نحن اليوم نحتفل بتعافي آخر نزيل أُصيب بالفيروس، وقد تم نقله من جناح العزل إلى جناح التنويم العادي بفضل الله تعالى ثم بجهود فريق العمل بالمستشفى من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح المالكي أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية أيضاً تطبيق العزل لحالات الدخول الجديدة؛ حيث يتم إدخال الحالات عن طريق الطوارئ بعد أخذ المسحة الخاصة بفيروس كورونا إلى جناح خاص، ويبقى فيه إلى حين ظهور نتيجة الفحص، وذلك من أجل سلامة نزلاء المستشفى.