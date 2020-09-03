ووجه مدير تعليم النماص عمر الغامدي بتشكيل فريق فني وتقني لدعم الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في المدارس خلال عملية التعلم عن بعد في منصة مدرستي لتذليل العقبات التي قد تواجه المستفيدين.
وأوضح قسم الإعلام والاتصال في تعليم النماص لـ"دوت الخليج" أن الزيارات الميدانية واكبت انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، ويقوم بها مدير التعليم ومساعدوه وقيادات الإدارة لتفقد مدى جاهزية المدارس والأجهزة وآليات تسليم الكتب الدراسية.
وثمن الغامدي دور قادة ومعلمي ومعلمات المدارس في تنظيم العمل واتباع الاحترازات الوقائية، مؤكدا على دور الأسرة، وضرورة التعاون المستمر بين البيت والمدرسة فيما يخدم العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة تعلم وندعمك في تعليم النماص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.