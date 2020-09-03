مبادرة تعلم وندعمك في تعليم النماص

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة النماص عدة مبادرات تحت مسمى "تعلم وندعمك" والتي تقدم الصيانة وتثبيت البرامج وكل ما تحتاجه أجهزة الحاسب الآلي للطلاب سواء المكتبية أو المحمولة مجاناً عن طريق قسم تقنية المعلومات بالإدارة، كما وجهت الإدارة بالاستفادة من أجهزة الحاسب الآلي في المدارس للطلاب الذين لا يوجد لديهم أجهزة في منازلهم.

ووجه مدير تعليم النماص عمر الغامدي بتشكيل فريق فني وتقني لدعم الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في المدارس خلال عملية التعلم عن بعد في منصة مدرستي لتذليل العقبات التي قد تواجه المستفيدين.

وأوضح قسم الإعلام والاتصال في تعليم النماص لـ"دوت الخليج" أن الزيارات الميدانية واكبت انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، ويقوم بها مدير التعليم ومساعدوه وقيادات الإدارة لتفقد مدى جاهزية المدارس والأجهزة وآليات تسليم الكتب الدراسية.

وثمن الغامدي دور قادة ومعلمي ومعلمات المدارس في تنظيم العمل واتباع الاحترازات الوقائية، مؤكدا على دور الأسرة، وضرورة التعاون المستمر بين البيت والمدرسة فيما يخدم العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا.