

مقديشو 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال مئات السلال الغذائية على المحتاجين والمتضررين من جائحة

وأفاد بيان صادر عن مكتب الندوة في العاصمة الصومالية مقديشو أن المستفيدين من المساعدات أكثر من 1000 أسرة من الفقراء والمحتاجين والأيتام والنازحين بهدف التخفيف عنهم وتوفير بعض ما يحتاجونه في ظل هذه الظروف الصعبة بعد تقييد الحركة والتنقل وانتشار العدوى.

// انتهى //

18:26ت م

0204



مقديشو 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسوزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال مئات السلال الغذائية على المحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا في ضواحي العاصمة مقديشو ومخيمات دينيلي.وأفاد بيان صادر عن مكتب الندوة في العاصمة الصومالية مقديشو أن المستفيدين من المساعدات أكثر من 1000 أسرة من الفقراء والمحتاجين والأيتام والنازحين بهدف التخفيف عنهم وتوفير بعض ما يحتاجونه في ظل هذه الظروف الصعبة بعد تقييد الحركة والتنقل وانتشار العدوى.// انتهى //18:26ت م0204

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الندوة العالمية في الصومال تواصل تقديم المساعدات للمتضررين من جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.