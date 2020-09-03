السعودية اليوم / باكستان تسجل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 424 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 297014 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6328 حالات وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 281925 حالة، في حين توجد 8761 حالة نشطة.

// انتهى //

17:54ت م

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إسلام آباد 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 424 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة جديدة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 297014 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6328 حالات وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 281925 حالة، في حين توجد 8761 حالة نشطة.// انتهى //17:54ت م0198

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