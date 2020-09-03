السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بمحافظة المذنب يشارك في مهرجان السكرية الحمراء



المذنب 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المذنب ضمن فعاليات المعرض المصاحب لمهرجان سكرية المذنب الحمراء والمقام حالياً بالسوق المركزي للخضار والتمور .

وأوضح مدير الفرع المهندس إبراهيم الشويمان أن مهرجان سكرية المذنب الحمراء ماهو إلا داعم للمنتجات الزراعية بشكل عام والتمور بشكل خاص, وأعطى قيمة نوعية لنخيل السكرية الحمراء التي تمتاز بها المحافظة, مبينا أن الفرع شارك هذا العام بتسليط الضوء على الإرشاد الزراعي المرتبط مع تطبيق مرشدك الزراعي الذي يقدم استشارات فنية لجميع المواطنين عبر التطبيق, بالإضافة إلى توضيح الخدمات التي تقدمها الوزارة من دعم واهتمام مثل الزراعة العضوية ودعم المنتجين .

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17:50ت م

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