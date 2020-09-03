السعودية اليوم / انعقاد اللقاء الافتراضي الأول للمشرفات المنسقات "ارتقاء" بتعليم مكة المكرمة



مكة المكرمة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع " ارتقاء" اليوم اللقاء الافتراضي الأول للمشرفات المنسقات للشراكة في الإدارات المعنية ومكاتب التعليم عبر تطبيق الزوم نفذته مديرة الوحدة بدرية الغامدي .

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء عبدالعزيز بشاوري أن اللقاء استهدف 25 منسقة ومشرفة بوحدة "ارتقاء" في مكاتب التعليم والإدارات التعليمية بهدف تعزيز دور أولياء الأمور تجاه تعليم أبنائهم وتدريبهم على منصة مدرستي وتنفيذ حلقات النقاش التي تدعم الأسرة وتحقق الأهداف المرجوة في تعليم الأبناء في مرحلة الدراسة, كما يهدف لتعزيز جوانب التعلم ومتابعتهم من خلال الدراسة عن بعد وما تحتاجه الأسرة في هذه الفترة من متابعة لأبنائهم في تحصيلهم الدراسي عن طريق منصة مدرستي.

وبينت بشاوري أن اللقاء تضمن اعتماد مبادرة" أسرتي ومدرستي" التي تقوم على تقديم حلقات نقاش لأولياء الأمور تتضمن عدة محاور تمثلت في (بناء قدرات الأسرة لدعم تعليم أبنائهم والسلوكيات المنزلية المرتبطة بمتابعة التعلم عن بعد والاستعمال السليم للتقنية ومنصة مدرستي).

وأفادت أن اللقاء خرج بعدة توصيات أهمها ضرورة التعاون المشترك ما بين وحدة ارتقاء ومكاتب التعليم والمدارس والروضات عن بعد ورسم خطة واضحة يتناسب تطبيقها مع احتياجات الشراكة بمكتب التعليم ومتابعة خطة الشراكة والتواصل المستمر مع رائدات الشراكة من خلال قروبات العمل وتفعيل المشاركة مع أولياء الأمور في التعلم الإلكتروني.

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17:43ت م

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