السعودية اليوم / تقنية الباحة للبنات تختتم أسبوع تهيئة المتدربات المستجدات



الباحة 15 محرم 1442 هـ الموافق 03 سبتمبر 2020 م واس

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالباحة اليوم, أسبوع تهيئة المتدربات المستجدات بتقنية البنات بالمنطقة, وسط تطبيق الاحترازات الوقائية .

وأشارت وكيلة الكلية لشؤون المتدربات أسماء الغامدي إلى أن وحدة التوجيه والإرشاد قامت بعمل برنامج تهيئة المستجدات على مرحلتين, المرحلة الأولى تضمنت حضور المتدربات لمقر الكلية وتعريفهم بالكلية ومرافقها, في حين كانت المرحلة الثانية عن بعد تضمنت إرسال محتوى يشمل دليل المتدربات وروابط تعليمية لاستخدام منصة التدريب الإلكتروني ونظام رايات, وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتم توضيح أهداف الكلية ورؤيتها ورسالتها ومفهوم الشعار ونظام التدريب وحقوق وواجبات المتدربات وشرح توضيحي عن آلية احتساب المعدل والزي الموحد.

الجدير بالذكر أن الكلية التقنية للبنات أنهت في وقت مبكر استعداداتها لاستقبال المتدربات واستكمال إجراءات قبول المستجدات وفق الدليل الإرشادي للعودة الآمنة.

// انتهى //

17:35ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.