الجيش اللبناني يعلن العثور على 4 أطنان من نيترات الأمونيوم في مستودع بمرفأ بيروت المزيد

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن العثور على أربعة أطنان و350 كجم من نترات الأمونيوم بأحد المستودعات خارج مرفأ بيروت قرب المدخل رقم 9 تتم معالجتها.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الخميس، بيانا عن قيادة الجيش اللبناني قال: "بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على 4 مستوعبات في (بورة الحجز) التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كجم، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها".

الكشف الذي أعلن عنه الجيش اللبناني يأتي بعد نحو شهر من الانفجار الكارثي الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب الماضي الماضي في العنبر 12 في مرفأ بيروت.

وتسببت نفس المادة وهي نترات الأمونيوم في الانفجار الكارثي حيث كانت تخزن كميات كبيرة من مخزنة في مرفأ في ظروف سيئة، وسط تسريبات في الإعلام اللبناني عن مراسلات حصلت بين الأجهزة الأمنية والسلطات وحذرت من المواد المخزنة في المرفأ قبل انفجارها.

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وربطت تقارير غربية بشأن انفجار المرفأ، بين حزب الله الإرهابي وشحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار المدمر.

وخلص تحقيق أجرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية، ومؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، إلى أن رجل أعمال قبرصيا على علاقة بحزب الله الإرهابي في لبنان، هو مالك سفينة "روسوس" التي حملت الشحنة المميتة إلى مرفأ بيروت.

وعقب الانفجار بأيام، تقدم رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، باستقالة حكومته، كما شهد الشارع اللبناني حالة من الغضب الشعبي تجاه النخبة الحاكمة وانتهاكات مليشيا حزب الله.

وأسفر الانفجار عن قرابة 200 قتيل و6 آلاف جريح، وأضرار مادية قدرت بـ15 مليار دولار.