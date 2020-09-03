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جمعية قلبي وفريق معين يوقعان اتفاقية تعاون لخدمة المجتمع صحيًا
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
وقعت جمعية قلبي الصحية اتفاقية تعاون مع فريق مُعين التطوعي الصحي، ضمن الشراكة التي تعقدها قلبي مع القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات المانحة والفرق التطوعية لخدمة المجتمع صحيًا.
وكان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالله النقيدان ممثلًا عن جمعية “قلبي” في توقيع الاتفاقية، فيما وقع عن “فريق مُعين” قائد الفريق عبدالرحمن المساعد وذلك بمقر جمعية قلبي الصحية بالرياض.
تمكين المتطوعين من مختلف الفئات
وقال النقيدان في تصريح له إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات التي تسعى الجمعية إلى توقيعها مع الفرق التطوعية لتمكين المتطوعين من مختلف الفئات من أبناء وبنات الوطن لتقديم خدمات تسهم في نهوض المجتمع صحيًا والاستفادة من الفرص التطوعية التي تُطلقها الجمعية لتحقيق الاستدامة الصحية في المجتمع بما يعزز رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم لافتًا أن الجمعية وضعت من خلال خطتها الاستراتيجية أُطر الشراكات التي تحقق أهدافها ورسالتها في تعزيز الاستدامة الصحية للمجتمع ونشر ثقافة التوعية والتثقيف الصحي وفق منهجية الشراكات المعتمدة لدى الجمعية.
جمعية قلبي تستهدف الشراكات النوعية
وأشار النقيدان إلى أن الجمعية تستهدف عقد شراكات نوعية مع مؤسسات مانحة وتجارية من ناحية ومزودي الخدمات الصحية من ناحية أخرى خلال العام الجديد.
وبيّن أن الجمعية تهدف من هذه الاتفاقية إلى إشراك فريق مُعين في الفعاليات التي تُنظمها جمعية قلبي الصحية بما يُسهم في التعريف بالجمعية ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة.
من جانبه أشاد الأستاذ عبدالرحمن المساعد بالاتفاقية مبينًا أن الفريق سيضع كافة إمكانياته البشرية والفنية لتحقيق رسالة وأهداف الجمعية، مشيرًا إلى أن الجمعية تحمل رسالة سامية في علاج مرضى القلب وتوعية المجتمع بالبرامج الوقائية التي تُعزز لصحة المجتمع ولهذا يُسعدنا الشراكة معها في تعزيز برامجها وأنشطتها الصحية النوعية.
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