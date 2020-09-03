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إنهاء التدابير الاحترازية بكلية طب الأسنان وعياداتها بجامعة نجران
تمهيدًا لاستقبال الطلاب
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-نجران
أنهت كلية طب الأسنان بالجامعة كافة الاستعدادات لاستقبال المستفيدين من الخدمات العلاجية بالعيادات لعموم المجتمع، وذلك بالتعقيم الشامل لمبنى الكلية داخليًا، ومرافقها التي شملت المعامل والمكاتب الإدارية وجميع الممرات، والعيادات.
مواجهة فيروس كورونا
جاء ذلك بتوجيهات رئيس الجامعة أ.د. فلاح بن فرج السبيعي وتنفيذًا لأوامر القيادة الرشيدة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتأمينًا لصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مقراتهم الدراسية، كما عملت الكلية على وضع ملصقات التباعد داخل الكلية والعيادات إلى جانب الملصقات الإرشادية والوقائية، وذلك أثناء حضور الطلاب لساعاتهم التطبيقية المطروحة في خططهم الدراسية لهذا الفصل الدراسي والتي ستقدم في المعامل العلمية.
سلامة الطلاب أولوية
وأكد عميد كلية طب الأسنان الدكتور أحمد عسيري بأن الكلية اتخذت تلك الإجراءات لسلامة الطلاب والتي ستكون بشكل دوري، منوهًا على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمستفيدين من الخدمات العلاجية التي تقدمها الكلية بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المستوى الشخصي ونشر الوعي الصحي.
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