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ضبط 25 مخالفة لـ نظام العمل بشركة لخدمات البترول بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبطت الفرق التفتيشية في مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس، 25 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية في إحدى شركات خدمات البترول المعروفة.
وجاءت عمليات الضبط بناءً على أحد البلاغات الواردة لإدارة التفتيش في العاصمة الرياض.
وتمثلت المخالفات في عدم وجود إجازة أسبوعية، ولا ساعات راحة يومية، حيث يعمل الموظفون 30 يومًا في الشهر بواقع 12 ساعة يوميًا وبدون بدل عمل إضافي.
وقد تم استدعاء ممثلي المنشأة لاستكمال الإجراءات وتطبيق الأنظمة حيالها، كما تم إحالة عدد من المخالفات للتفتيش المكتبي.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد”، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد “19911”.
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