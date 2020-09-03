الحقيل يدشن بوابة تطوير السكن الجماعي للأفراد

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم الخميس بوابة تطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي تشرف عليه لجنة السكن الجماعي للأفراد بقيادة الوزارة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

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الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد

وأوضحت الوزارة أن البوابة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد، التوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، تطوير وتفعيل آليات وإجراءات ترخيص وتسجيل المواقع، تخفيف التكدس السكاني بالمساكن الجماعية للأفراد، وجذب الاستثمارات.

الترخيص الإلكتروني للمساكن

وأضافت بأنه تم إطلاق خدمة الترخيص الإلكتروني للمساكن الجماعية للأفراد عبر البوابة، حيث يستطيع صاحب العقار الحصول على ترخيص للمساكن إلكترونيًا فوريًا وبكل يسر وسهولة. كما أصدرت الوزارة الاشتراطات المستحدثة لهذه المساكن التي تهدف إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة. وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها بالإضافة إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية.

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